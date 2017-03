Nova Santa Rita sedia abertura oficial da colheita de arroz orgânico no RS

Campo Aberto

Um dos polos de produção do arroz orgânico no Estado, Nova Santa Rita foi escolhida para a abertura oficial da colheita, que ocorre nesta sexta-feira. O evento inicia na lavoura e segue em um dia de atividades na sede comunitária da Cooperativa de Produção Agropecuária, localizada no assentamento Capela.



De acordo com o coordenador do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico, Emerson Giacomelli, a expectativa é de que a safra supere a do último ano e renda mais de 27 mil toneladas até o fim da colheita:

– Estamos bastante otimistas. Hoje, temos em torno de 5 mil hectares plantados e a colheita está além da nossa expectativa. Infelizmente, em função do mau tempo, tivemos algumas perdas na região da Fronteira Oeste, mas já estava dentro do planejado.

Seu principal mercado é a merenda escolar de municípios gaúchos e paulistas. O público externo pode encontrar a variedade no Mercado Público de Porto Alegre e em feiras agroecológicas.

Cerca de 600 famílias, principalmente assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), produzem a cultura no Rio Grande do Sul (no foto, o produtor José Ávila Nunes, de Viamão, que tem 14 hectares). Além de Nova Santa Rita, o alimento é cultivado também em Eldorado do Sul, Viamão, Guaíba, Santa Margarida, Canguçu, Charqueadas, Manoel Viana, Tapes, Camaquã, São Gabriel, Capivari, Sentinela, Arambaré, Taquari e São Jerônimo.

Giacomelli avalia que o arroz orgânico tem proporcionado geração de renda ao pequeno produtor, já que a manutenção da atividade tem custo baixo. O Grupo Gestor do Arroz Agroecológico também busca o debate da preservação do ambiente e do uso de agrotóxicos, demonstrando ainda preocupação com as futuras gerações.



Colaborou Laura Schneider