Novo recorde na produção agrícola do RS

Campo Aberto

Colheita de soja poderá superar os 17 milhões de toneladas Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Principal fonte de informações sobre a produção agrícola do Estado, a Emater – presente em 495 municípios gaúchos – apresenta nesta terça-feira e na Expodireto um retrato mais aproximado da colheita desta safra. Os números finais são guardados a sete chaves. Mas a coluna conversou com fontes e há algumas coisas que já podem ser ditas sobre o balanço.



A primeira é a de que a safra será mesmo recorde, no total de grãos produzidos. Contribuiu para isso uma conjunção de fatores: o trigo teve boa produção e o arroz deve recuperar o patamar da normalidade – depois da quebra do ano passado. Além disso, o bom desempenho do milho e da soja tem surpreendido positivamente.

No primeiro levantamento de safra feito pela Emater, a previsão era de uma colheita de soja de 15,84 milhões de toneladas – ante 16,18 milhões de toneladas do ciclo 2015/2016. A projeção foi feita em um momento diferente.

– A gente tinha uma perspectiva de pouca chuva, e isso não se concretizou. Os números de agora serão melhores, sim – diz uma das fontes ouvidas.

Ou seja, houve uma revisão para cima. Já se fala na possibilidade de colheita na casa de 17 milhões de toneladas para a soja. Tudo isso embalado pelo clima, que ajudou a florescer as lavouras Estado afora.

– Que a safra é recorde, isso é líquido e certo. Não teve praga, não teve doença, choveu bem. Acho que fica nesse patamar de 17 milhões de toneladas – aponta outro técnico.

Para o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Estado (Aprosoja-RS), Luis Fernando Fucks, as condições para o desenvolvimento das lavouras foram, de fato, ideais:

– Neste ano, tivemos uma situação boa em todo o Estado, até nas áreas de várzea. Aposto em uma colheita de soja de 16,75 milhões de toneladas.

A produção de milho, inicialmente prevista de 4,84 milhões de toneladas, também deve ser revisada.

– O volume de milho tem surpreendido para cima. Acho que chegaremos a 5 milhões de toneladas. Os resultados foram acima do esperado em áreas com irrigação e nas de sequeiro onde não houve problemas – observa Claudio de Jesus, presidente da Associação dos Produtores de Milho do Estado (Apromilho-RS).