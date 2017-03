Oportunidade de agronegócio aberta com o México

Campo Aberto

A euforia com o sinal verde dado pelos mexicanos para a compra de arroz brasileiro, como antecipou a coluna, se justifica pelo peso desse mercado nas importações. É o segundo maior comprador do cereal no continente americano. Há um potencial enorme: em média, o México adquire de outros países entre 600 mil e 700 mil toneladas por ano do produto.



– É importante porque é um país novo, que tem potencial de compra e valoriza a qualidade do produto brasileiro – avalia Tiago Barata, diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Para o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), Henrique Dornelles, o potencial brasileiro de venda para os mexicanos seria entre 150 mil e 200 mil toneladas.

– É um mercado muito grande que está aberto, muda toda a conjuntura – afirma Dornelles.

O Rio Grande do Sul responde por mais de 70% do volume nacional e exporta cerca de 15% da produção – em média, são 1,3 milhão de toneladas. O Brasil embarca 10%.

– O México é um país dependente da importação. Supre 85% da demanda interna com arroz comprado de outros países. Essa aquisição vinha sendo concentrada nos Estados Unidos, mas nos últimos anos, estão buscando diversificar – complementa Barata.

O Brasil vende arroz para 116 países. É considerado um exportador recente – iniciou os embarques em 2005 – e vem conquistando mercados pela qualidade.

E é esse o diferencial do produto brasileiro – e gaúcho.

– Existe demanda por arroz brasileiro em função da qualidade – confirma Dornelles.

Com o México aberto, o país e o Rio Grande Sul miram agora novos alvos de venda para o produto: China, Nigéria e Rússia.