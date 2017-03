Rio Grande do Sul quer conhecer o tamanho da produção de oliveiras

Cultivo

Conhecer o tamanho real da produção de oliveiras no Estado promete ser uma tarefa mais fácil a partir deste ano. Hoje, na abertura oficial da colheita da oliva, na Fazenda São Sepé, em São Sepé, a Secretaria da Agricultura assina portaria em que implementa cadastro do setor.

Para concretizar o levantamento, será utilizado um aplicativo, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, e as informações serão autodeclaratórias. O modelo é o mesmo utilizado no setor da erva-mate. O recurso está em fase de teste, mas a projeção é de que esteja pronto para uso em abril.

Estimativa atual é de que a área cultivada com oliveiras no RS chegue a 2,1 mil hectares, dos quais 30% em fase de produção Foto: Fernando Dias / Divulgação

— A ideia é ter um banco de dados atualizado, uma radiografia da cultura — explica o secretário Ernani Polo.

Segundo Paulo Lipp, coordenador da Câmara Setorial das Oliveiras, a estimativa é de que existam 160 produtores, com área de 2,1 mil hectares — 30% em fase de produção:

— Têm sido plantados cerca de 400 novos hectares por ano. A meta do Programa Estadual de Olivicultura é chegar a 3 mil hectares até o final do ano que vem.

Um indicativo do interesse vem da busca por financiamentos. Fabiano Casiraghi, gerente de operações rurais do BRDE, afirma que nos últimos dois anos cresceu a procura por linhas de financiamento. O banco realizou sete contratos desde 2012, somando R$ 2,39 milhões, para 170 hectares:

— A tendência é de aumentar, na medida em que o BNDES disponibilizar prazos mais compatíveis com a cultura.