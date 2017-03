Venda de suínos voltará a ter alíquota reduzida

Campo Aberto

O governo do Estado acabou cedendo ao pedido que vinha sendo feito há meses pelos produtores de suínos. Na segunda-feira, no final do dia, decidiu manter a alíquota reduzida, de 6%, para a venda interestadual de animais vivos, em reunião da qual participaram o governador José Ivo Sartori, o vice-governador José Paulo Cairoli e os secretários da Fazenda, Giovani Feltes, e da Agricultura, Ernani Polo.



O decreto que concedia o benefício havia vencido em 31 de dezembro. Desde então, os produtores independentes vinham pagando a tarifa cheia, de 12%.

– Eles tinham uma dificuldade de mandar para fora com essa tarifa. Estava ficando pesado – explica Polo.

Dessa vez, o governo fará projeto de lei para implementar a redução.

Em 2016, a venda de suínos vivos para fora do RS chegou a 350 mil animais, 16,66% a mais do que no ano de 2015.