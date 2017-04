Carne Fraca faz preços caírem até 20% no Rio Grande do Sul

Carne Fraca

Na indústria e no varejo, o setor de carnes sentiu no preço os efeitos da Operação Carne Fraca. Nas semanas que se seguiram à ação, houve recuo nos valores mesmo no Rio Grande do Sul, onde não há planta sob investigação.

O preço do boi, por exemplo, caiu 7,14% — o quilo da carcaça passou de R$ 9,80 para R$ 9,10.

— Os frigoríficos pararam de abater, o que fez com se tivesse oferta maior — explica Zilmar Moussalle, diretor-executivo do Sindicato da Indústria de Carnes e Produtos Derivados (Sicadergs).

Os abates foram retomados com o anúncio do fim das restrições de mercados importantes como China e Hong Kong. Mas os preços poderão se manter em baixa. Muitos países aproveitaram a situação para renegociar contratos, reduzindo cerca de US$ 200 a tonelada.

Carne bovina teve diminuição de preço nos supermercados que varia entre 10% e 20%, conforme o corte e o frigorífico Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Nas aves, a redução foi um pouco menor, de 5%, segundo a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) — o frango resfriado passou de R$ 4,90 o quilo para

R$ 4,65. Não houve diminuição no ritmo de produção, mas o produto que iria para o mercado externo teve de ser redirecionado para o interno.

— Houve tentativa de especulação. Mas a expectativa é recuperar agora, com a retomada dos mercados — afirma José Eduardo dos Santos, diretor-executivo da Asgav.

A carne suína se manteve estável na indústria que mantém relação de integração com os produtores, observa Rogério Kerber, diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado (Sips). Produtores independentes, no entanto, tiveram dificuldade pelo aumento da oferta.

— Houve queda de 5% no preço do quilo vivo. Foi um movimento de especulação — confirma Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suínos (Acsurs).

Nas prateleiras de supermercados, os valores também recuaram nas semanas após a operação — para o consumidor, uma boa notícia. Carnes bovinas mais nobres caíram entre 10% e 20%, dependendo do tipo de corte e do frigorífico.

A constatação é da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e também resulta do redirecionamento de produto que seria exportado.

No frango inteiro, houve diminuição menor, de 5%.

— O mercado deve continuar nervoso por mais uns 15 dias — opina Antônio Cesa Longo, presidente da Agas.