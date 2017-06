Compra de unidades da JBS fortalece a empresa Minerva no mercado de carnes

Negócios

A compra de nove unidades da JBS Mercosul, anunciada ontem, promete fortalecer a Minerva Foods no mercado de carnes. A começar pela capacidade diária de abates, que será ampliada em 50%, passando de 17,3 mil cabeças para 26,4 mil. No negócio, entram três plantas no Paraguai, uma no Uruguai e cinco na Argentina.

— Você vê o frigorífico ganhando músculo — avalia Alex Lopes, da Scot Consultoria.

Uma das líderes na América do Sul em produção e venda de carne bovina, couro e exportação de gado em pé, a Minerva é a segunda maior exportadora brasileira. Tem atuação, ainda, no processamento de suínos e bovinos e vende para mais de cem países.

Leia mais:

JBS abre temporada de vendas

Indústria de carnes mergulha no escândalo JBS

Após escândalo, governo quer reduzir a concentração das indústrias de carne

Sobre os efeitos da compra no cenário brasileiro, Lopes diz que dependerá de como será feita a operacionalização e o intercâmbio de produtos com essas unidades:

— A Minerva já tinha plantas no Mercosul e, eventualmente, traziam produtos de valor agregado para o Brasil. Para o RS, pode haver concorrência em termos de colocação de carne de qualidade no mercado.