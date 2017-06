Etapa em Santa Maria classifica mais oito finalistas ao Freio de Ouro 2017

Em pista molhada

Égua Dom Alberto Karapuça, montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira, ficou com o primeiro lugar entre as fêmeas Foto: Felipe Ulbrich / ABCCC Divulgação

Debaixo de mau tempo, em Santa Maria, oito conjuntos conquistaram vagas à final do Freio de Ouro 2017. A classificatória, realizada no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi marcada pela alternância de posições ao longo de quatro dias de disputa.



Filha do campeão do Freio de Ouro Rodopio de São Pedro, a égua Dom Alberto Karapuça ficou com o primeiro lugar entre as fêmeas. O animal, criado pela Cabanha Dom Alberto, de Santo Cristo, foi montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira.

– É uma aposta que fizemos e está dando certo – disse o proprietário da Cabanha Dom Alberto, Fernando Scholze.

Entre os machos, a vitória ficou com o cavalo SC Dois da Amostra, da Cabanha 52, de Joinville (SC), conduzido pelo ginete Marcos Silveira. Essa é a terceira vez que a cabanha catarinense chega a uma final da competição.

A classificatória seguinte ao Freio de Ouro 2017, organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), ocorre no próximo final de semana em Pelotas, no sul do Estado.