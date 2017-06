Multinacional de fast food faz boicote a produtos da JBS

Campo Aberto

Uma das maiores redes de telentrega do mundo de pizza anunciou boicote à JBS. Em nota (no detalhe), a Domino's afirma que preza muito "pela transparência e ética" e compartilha "do mesmo sentimento de revolta quando esses valores não são levados em consideração". O comunicado finaliza com os seguintes dizeres: "Por isso, queremos esclarecer que não utilizamos mais nenhum produto da marca JBS".



A Domino's tem 9,5 mil lojas em mais de 70 países – há unidade inclusive em Porto Alegre.

Para a consultora em agronegócio e professora da Fundação Getulio Vargas Maria Flávia de Figueiredo Tavares, a decisão mostra que a pizzaria quer estar afinada com seu consumidor:

– Faz isso para ficar bem com ele. O cliente é muito importante.

Como as pessoas estão indignadas com o escândalo de corrupção, não consumir os produtos da marca seria uma forma de se mostrar solidário.