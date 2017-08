Biotrigo, de melhoramento genético, e Montagner, montadora, se unem em negócio

Campo Aberto

A tecnologia de melhoramento genético se uniu à de máquinas para fazer brotar um novo negócio no norte do Rio Grande do Sul. A Biotrigo e a Montagner, ambas de Passo Fundo, anunciaram nesta segunda-feira a sociedade entre as duas marcas. A empresa de melhoramento genético, que tem fatia de 70% do mercado no Brasil, passa a ser sócia da montadora, que tem como carta na manga a Fertillus, máquina fertilizadora e descompactadora de solo. Os valores da transação não foram revelados.



A sinergia no mercado agrícola é apontada como propulsor da operação.

– Queremos aumentar o portfólio. Nosso objetivo é lançar produtos com novidade agregada – explica José Vilmar Maccarini, diretor-superintendente da Montagner.

A montadora foi inaugurada em janeiro deste ano e conta com 24 funcionários diretos, gerando mais de cem postos indiretos. A capacidade instalada é de 40 máquinas.

– Eles conseguiram fazer uma máquina que dá a opção de aprofundar o perfil (aumenta o volume útil de solo disponível para raiz). Reduz o impacto da seca, de forma não agressiva – observa André Cunha da Rosa, sócio-diretor da Biotrigo.