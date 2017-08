Embraer projeta retomada das vendas no mercado de aviação agrícola

Campo Aberto

Líder no mercado de aviação agrícola no Brasil, com participação superior a 60%, a Embraer aposta na recuperação das vendas – após forte queda em 2016. Até dezembro, a previsão de entrega é de 15 a 20 aeronaves, contra apenas duas no ano passado. No auge dos negócios, entre 2012 e 2013, chegaram a vender 70 unidades.



– Estamos em processo de retomada do mercado após um período delicado da economia – afirma Marcelo Gerulaitis, gerente comercial da Embraer Aviação Agrícola.

Fabricante do Ipanema, o primeiro e único avião agrícola nacional, a Embraer fez demonstrações do modelo 203 no Congresso Sindag, que termina nesta quinta-feira, em Canela, na Serra.

– Embarcamos cada vez mais tecnologia no produto para aumentar a precisão e a segurança da aplicação – detalha Gerulaitis.

A aposta na retomada do mercado se dá pela melhora no cenário econômico e também pela queda da taxa de juro. No sul do país, equipamento usado para pulverizar lavouras pode ser financiado pela linha de crédito Finame. O modelo custa aproximadamente R$ 1,5 milhão.