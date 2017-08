Novo prazo para pavilhão da agricultura familiar em Esteio sair do papel

Campo Aberto

O novo pavilhão da agricultura familiar ganha outro prazo para sair do papel, resta saber se agora a obra, aguardada desde 2011, sai. Segundo o diretor administrativo do parque Assis Brasil, Sandro Schlindwein, a expectativa é de que o edital de licitação saia antes do início da Expointer, que será no dia 26 de agosto.



E a inauguração poderia ocorrer até fevereiro de 2018.

Os recursos já existem – são R$ 1,46 milhão da União e R$ 1,32 milhão do Estado, que precisa depositar R$ 320 mil.

A construção começou em 2013, mas o contrato foi rompido. Com um segundo pavilhão, seria possível ampliar em 50% o número de agroindústrias participantes. Neste ano, serão 201 empreendimentos e projeção de superar os R$ 2 milhões.