Novos cangaceiros preferem os finais de ano 

Agência do Banco do Brasi em São Sepé,l explodida pelos assaltantes foi reduzida a escombros

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Feriados são tentação permanente para bandidos porque as escalas policiais de folga forçam a diminuição do efetivo em patrulha. Menos policiais, mais facilidade no assalto - especialmente em cidades pequenas, quase sem policiamento.

E os finais de ano são a preferência dos novos cangaceiros. Novo Cangaço é o apelido que as polícias deram a um modismo que atormenta o Brasil de norte a sul: bandos armados que percorrem rincões, fazem dezenas de reféns, dominam os postos policiais, cortam fios telefônicos e até explodem torres de telefonia, no intuito de saquear. Qualquer semelhança com o nordestino Virgulino Ferreira, o Lampião, não é coincidência. O mais notório cangaceiro cercou dezenas de pequenas cidades em seus 20 anos de banditismo. E algumas grandes, como Mossoró (Rio Grande do Norte), já em 1930 uma das maiores do Nordeste.

Fim de ano é também abundância de reféns, usados pelos bandidos como garantia para a fuga. É que as pessoas enchem os bares e ficam até madrugada na rua. A noite, aliás, é a preferida dos cangaceiros, que assim não correm risco de tráfego intenso na rodovia e podem realizar melhor, na escuridão, sua escapada.

A Polícia tem agido, dentro das suas limitações de pessoal. No último Carnaval, policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos desbarataram uma quadrilha em Mormaço (Norte do Estado) que já tinha cometido uns cinco assaltos a banco e se preparava para tomar reféns na região. O líder foi morto no confronto com os agentes. Esses criminosos continuam presos.

Em Cotiporã, na noite de 30 de dezembro de 2012, uma quadrilha explodiu uma fábrica de joias e fugiu com mais de 20 reféns. Três bandidos foram mortos no cerco feito pela BM, na mesma madrugada.

Mas o Novo Cangaço persiste. A verdade é que o fenômeno só será precavido com um contingente mínimo de segurança em todas as localidades. Algo que o RS está longe de alcançar.