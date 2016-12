Justiça do Trabalho suspende demissões da Marfrig em Alegrete pela segunda vez 

Indústria de carnes

Uma decisão da Justiça do Trabalho suspendeu a demissão em massa de 648 trabalhadores do frigorífico Marfrig em Alegrete, na Fronteira Oeste. A liminar, concedida nesta semana pela juiza da Vara do município Fabiana Gallon, atende pedido do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Alegrete e prevê multa de R$ 100 milhões em caso de descumprimento.

Pela liminar, a empresa não poderá efetuar nenhuma demissão na unidade, exceto por justa causa, até que se estabeleça negociação coletiva com o sindicato da categoria. As demissões estavam previstas para 3 de janeiro, data em que seria paralisada a atividade da planta de abate de bovinos. Caso a empresa mantenha o encerramento da produção na unidade, terá de arcar com licença remunerada dos funcionários até a negociação de um acordo.

– Essa decisão da Justiça abre uma condição de negociação com a empresa – diz Marcos Rosse, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Alegrete.

O dirigente esclarece que a liminar não impede o fechamento do frigorífico, apenas a demissão imediata dos funcionários.

– O impacto social do fechamento da planta e das demissões é muito grande. Não há outras alternativas de emprego no município – reforça Rosse.

O aviso de fechamento da planta a partir de janeiro foi confirmado pela Marfrig no último dia 14 de dezembro. Assim como no final de 2014, quando a empresa tentou encerrar as operações da unidade, a justificativa é a falta de oferta de gado na região.

Na época, em fevereiro de 2015, as demissões também foram suspensas pela Justiça, quando a empresa comprometeu-se em manter as portas abertas por mais um ano.



