Leilões vão ofertar 300 mil toneladas de trigo no RS

Campo Aberto

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem o volume de trigo que será ofertado no próximo dia 4 nos leilões de Prêmio para Escoamento do Produto (Pep) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). No Rio Grande do Sul, serão colocadas à venda 250 mil toneladas dentro do Pepro e outras 50 mil toneladas na modalidade Pep. No total, incluindo Paraná e Santa Catarina, serão ofertadas 415 mil toneladas.



Nos últimos leilões, realizados em dezembro, foram vendidos cerca de 450 mil toneladas de trigo na Região Sul, segundo o Ministério da Agricultura. O volume foi insuficiente para reanimar o mercado, que segue parado com a cotação do cereal abaixo do preço mínimo.