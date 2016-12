Otimismo com as lavouras de soja

Campo Aberto

Com 5,68 milhões de hectares cultivados com soja, o Rio Grande do Sul poderá colher safra recorde novamente, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em fase de desenvolvimento vegetativo e início da floração, as lavouras apresentam condições satisfatórias, segundo boletim da Emater.

– Até agora, o desenvolvimento está indo muito bem – confirma Luis Fernando Marasca Fucks, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja-RS). A previsão de La Niña moderado para o verão, porém, deixa os produtores em alerta pela possibilidade de precipitações isoladas. O período crucial para a cultura é a fase de enchimento de grãos – normalmente em fevereiro.

– Viemos de quatro safras cheias seguidas. Vamos torcer para que essa seja a quinta – afirma Fucks.

Para este ciclo, há expectativa de novo aumento da área com safrinha de soja, plantada imediatamente após a colheita do milho no Estado. O investimento em uma segunda safra deve ser mais visível em áreas irrigadas com pivô central, que garantem boa produtividade mesmo fora do zoneamento da cultura.



Leia outras notícias da colunista Joana Colussi