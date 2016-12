Pesquisa buscará soluções a doenças e pragas que atingem uvas

Videiras protegidas

Com quase R$ 1 milhão financiado pelo Banco Mundial, a Univates começará em fevereiro pesquisa para identificar soluções a doenças e pragas que atingem videiras no Vale do Taquari. Durante dois anos, serão feitas análises de campo em 1,7 mil hectares de produção de uva nos municípios de Dois Lajeados, Imigrante,Marques de Souza e Putinga.

O projeto surgiu a partir da presença na região de ácaros e outras pragas que atacam as uvas e prejudicam a produção de vinhos. Os estudos realizados até hoje buscaram conheceras espécies de ácaros associadas ao cultivo do produto. Esse é o primeiro levantamento no Rio Grande do Sul que tentará descobrir a relação entre a resistência dos ácaros fitófagos (que se alimentam de plantas) e o uso de fungicidas – além das relações ecológicas entre as espécies.

De acordo com o coordenador do estudo,professor Noeli JuarezFerla, o objetivo é criar estratégias para que os agricultores não precisem usar agrotóxicos nas produções. A alternativa é encontrar inimigos naturais – como ácaros predadores – que façam o controle biológico.

– Para isso, é importante saber primeiro quais são os produtos prejudiciais a esses inimigos naturais –enfatiza o professor.

