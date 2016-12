Rio Grande do Sul muito próximo de exportar carne bovina aos EUA

Campo Aberto

O Rio Grande do Sul deverá ter o primeiro frigorífico habilitado a exportar carne bovina in natura (fresca e congelada) aos Estados Unidos em janeiro – seis meses após a conclusão do acordo bilateral de comércio exterior entre os países. A unidade da Marfrig, em São Gabriel, está com o processo concluído aguardando apenas a liberação oficial do Ministério da Agricultura, em Brasília.

– Da parte da superintendência aqui no Estado está tudo encaminhado. A expectativa é de que a liberação saia em janeiro – adianta Leonardo Werlang Isolan, chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura no Estado.

Segundo Isolan, os fiscais agropecuários que trabalham na unidade de São Gabriel já foram treinados para controle de patógenos específicos que preocupam os americanos – como a bactéria Escherichia coli, que pode aparecer em hambúrgueres.



– Não podemos errar. Trata-se de um mercado bem diferenciado e muito exigente – afirma Isolan, que visitou plantas frigoríficas americanas para conhecer as exigências.

Além do Marfrig de São Gabriel, a outra planta gaúcha que encaminhou pedido para habilitação aos Estados Unidos é o Frigorífico Silva, de Santa Maria. Embora tenha sido protocolado ainda em agosto, o processo está menos adiantado por conta do número insuficiente de auxiliares de inspeção vinculados a órgãos oficiais presente na linha de abate. Esse é um dos pré-requisitos exigidos pelos Estados Unidos, que esses técnicos não tenham vínculo com a empresa.



– Estamos tentando firmar convênio com o município para resolver essa questão – conta Gabriel Silva, diretor comercial do Frigorífico Silva, habilitado para exportar a mais de 50 países.

A cedência de funcionários públicos para inspecionar linhas de abates privadas é permitida, com a contrapartida da empresa ao município. A alternativa foi adotada pela Marfrig em São Gabriel, que firmou acordo de cooperação técnica com a prefeitura.

Até agora, 12 plantas brasileiras foram habilitadas em cinco Estados, 10 da JBS, uma da Minerva e outra da Mataboi Alimentos Ltda.



