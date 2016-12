Equador busca informações sobre os tentáculos da Odebrecht no país

Longos braços...

Pelo jeito, a construtora brasileira Odebrecht vai pautar a virada do ano em muitos países sul-americanos, e não só no Brasil.

O Ministério Público do Equador realizou operação de busca e apreensão nos escritórios da Odebrecht em Guaiaquil, onde apreendeu documentos que podem estar relacionados com informações sobre propinas superiores w US$ 33,5 milhões para funcionários do governo.

Foram apreendidas 23 pastas com papéis, três livros e 23 cadernos, além de dois CDs e quatro computadores portáteis. Os agentes confiscaram, ainda, uma CPU (unidade central de processamento) e dois HDs externos. O Ministério Público pediu assistência penal sobre este caso a Estados Unidos, Brasil e Suécia.

A operação ocorreu em dois escritórios de um centro comercial.

Os EUA revelaram nesta semana que a Odebrecht pagou US$ 788 milhões de subornos em 12 países de América Latina e África, incluindo o Brasil.

No Equador, entre 2007 e 2016, a construtora fez pagamentos de mais de US$ 33,5 milhões a ¿funcionários do governo¿, o que gerou lucros de mais de US$ 116 milhões. A Odebrecht manteve cinco obras públicas no Equador.