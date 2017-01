Ficou na ameaça...

Opa! Uma ameaça de bomba, feita por telefone, disse que seriam explodidas a Casa Rosada (sede do governo argentino), o Monumental de Nuñez (estádio do Ríver) e a Bombonera (estádio do Boca).

Foram realizadas operações de busca.

Ocorreu nesta manhã.

A rotina dos trabalhos nos clubes foi alterada, claro.

Felizmente, porém, a ameaça não se confirmou.