Argentina emite nota em que se diz "preocupada" com muro erguido pelos EUA na fronteira com o México

Reação sul-americana

A América do Sul começa a se movimentar em meio ao desconforto provocado pelas primeiras medidas do presidente americano, Donald Trump, em especial nas delicadas relações com os vizinhos mexicanos, na América do Norte.

A Argentina endossa manifestação brasileira, com tom idêntico de pedir dálogo.

O governo de Mauricio Macri manifestou, por meio de um comunicado, a "preocupação" em relação à proposta lançada pela nova administração americana para erguer o muro na fronteira com o México.

"A República Argentina considera que o diálogo e a busca de consensos devem ser princípios fundamentais no relacionamento entre todos os países da ordem internacional, princípios que cobram ainda maior relevância entre países vizinhos", diz o comunicado difundido pelo Ministério das Relações Exteriores.

"A esse respeito, manifesta sua preocupação com a iniciativa unilateral de construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. Assinala seu desejo de que a questão possa ser solucionada mediante o diálogo e o respeito que caracteriza a relação entre ambas as nações irmãs."