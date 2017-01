Avança negociação entre governo colombiano e a guerrilha do ELN 

Pela pacificação nacional

A tão sonhada pacificação geral e nacional da Colômbia dá passos importantes nesta primeira quinzena de janeiro. O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN), a maior guerrilha do país depois das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), mantiveram na sexta-feira uma primeira reunião, no Equador, visando fixar data para o início formal das negociações de paz, anunciaram as duas partes.

Concretização do acordo já assinado com as Farc também avança

De acordo com fontes do governo colombiano, as negociações teriam continuidade na manhã deste sábado. O ambiente é otimista. "A reunião de hoje foi breve e muito positiva", escreveu o ELN em sua conta do Twitter.

Fontes ligadas às conversações e meios locais informaram que a reunião, inicialmente prevista para a terça-feira passada, ocorreu em uma fazenda na região da cidade Ibarra, 115 km ao norte de Quito.

O governo de Juan Manuel Santos e o ELN previam instalar uma mesa pública de conversações em 27 de outubro passado, em Quito, após diálogos preliminares ocorridos em janeiro de 2014, mas as discussões acabaram bloqueadas pela exigência de libertação do ex-congressista Odín Sánchez, em poder dos rebeldes, e do indulto a dois guerrilheiros presos.

As duas exigências serão abordadas pelas delegações visando desbloquear o processo e fixar uma data para a instalação da fase pública das negociações.