Efeito Trump? Após ameaça por se instalar no México, Toyota tem queda de 3% nas suas ações

E nem começou...

E esta, hein? Começa a repercutir na economia a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, antes mesmo de ele tomar posse?!

As ações da Toyota caíram mais de 3% nesta sexta-feira após as ameaças feitas por Trump, de impor pesados impostos ao fabricante japonês se construir uma fábrica no México para vender carros nos EUA.



Não é a primeira ameaça ao livre comércio na América do Norte. Chama atenção, porém, que é a primeira feita a uma empresa estrangeira, que prometeu buscar diálogo com o presidente eleito e resolver o impasse.

Trump ameaçou impor tarifas de importação à Toyota caso a empresa prossiga seus planos de investimentos na fábrica mexicana destinada a exportar para os EUA. As declarações foram feitas após a Ford, que também foi pressionada por Trump, cancelar planos de construir uma filial no território mexicano.



Muitos analistas veem um momento de alto risco para o Nafta, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, assinado entre Washington, México e Canadá em 1994. Fortes turbulências são sentidas ao norte...



Depois de a Ford abandonar o projeto de nova fábrica no México, e de a General Motors ser ameaçada de retaliações pela fabricação de carros no país vizinho, agora foi a vez da gigante japonesa ser alvo das declarações protecionistas de Trump. O detalhe é que, pela primeira vez, o algo é de outro país e continente.

"A Toyota disse que construirá uma nova fábrica em Baja, no México, para produzir carros Corolla para os Estados Unidos. De jeito nenhum! Construa uma fábrica nos EUA ou pague uma tarifa de importação", manifestou-se o presidente americano eleito numa rede social.

A fábrica, de US$ 1 bilhão, seria instalada em Guanajuato, no centro do México.