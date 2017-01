Jornalista da Rede Globo diz que filho foi vítima de xenofobia por simpatizante de Donald Trump

Profundamente lamentável!

Troço chato! E parece que ainda ocorrendo com alguma frequência.

A correspondente da TV Globo e da GloboNews em Nova York, Sandra Coutinho, revelou no Twitter que seu filho Gabriel sofreu ataque xenófobo.

Leia mais colunas de Léo Gerchmann

"Meu filho ouvindo música brasileira com fone na rua. Um louco arranca o fone, dá um empurrão e grita: 'volta pro seu país!' Era Trump.", escreveu a repórter, para tristeza profunda dela e, também, de todos nós, latino-americanos ou não.

Talvez essa seja a maior de todas as ameaças: a de que os americanos adotem o discurso odioso de Trump até mais do que ele próprio (você sabe que isso muitas vezes ocorre, né?). Bem, o mundo já anda dando sinais de que sente a iminência da presença de Trump como maior líder político do mundo, na Casa Branca.

Meu filho ouvindo música brasileira com fone na rua. Um louco arranca o fone, dá um empurrão e grita: "volta pro seu país!"

Era Trump. — sandra coutinho (@sandraacoutinho) 12 de janeiro de 2017

Sandra acha que é exatamente isso que está acontecendo...

Pra quem não entendeu: É o prenúncio da era Trump. — sandra coutinho (@sandraacoutinho) 12 de janeiro de 2017