Levantamento interessante: cai número de motoristas argentinos com álcool no sangue em Punta

E aqui, hein?

Taí uma medição que poderia ser feita aqui no Estado.

Na uruguaia Punta del Este, no ano passado, 15 argentinos foram flagrados com álcool no sangue em blitze realizadas em 2016. Em 2017, foram 10 casos.

Os argentinos ainda são campeões de automobilismo na categoria etílica.

Brasileiros vêm em seguida.

Só há dados sobre os argentinos, porém.

Há um ano, Punta adotou tolerância zero do álcool ao volante.

A polícia uruguaia constata mudança cultural positiva por parte dos argentinos.

Será que essa mudança será constatada aqui também?