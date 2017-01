Marca argentina Havanna, de alfajores, busca expansão com lanches nas livrarias Saraiva

Doce opção...

Havanna, a mais tradicional marca de Alfajores da Argentina, expande seus negócios e fecha parceria com a Saraiva para instalar cafeterias da marca em unidades da rede. Os clientes Havanna poderão agora saborear o delicioso doce argentino acompanhado de um café, durante a leitura de um bom livro. A Saraiva recebeu quatro cafeterias de um total de 10 lojas Havanna abertas até o final de 2016. São elas: Mooca Plaza Shopping, Sé, Shopping Anália Franco e Shopping Tamboré. As lojas comercializam a linha completa Havanna, além de produtos de cafeterias, como sanduíches, tortas, cafés, drinks e salgados.

A Havanna pretende instalar 320 pontos de venda no modelo de cafeteria em todo o território nacional dentro do período de 60 meses. Um dos símbolos da Argentina e sinônimo de Alfajor para o brasileiro, instalou-se no Brasil em 2006. Nosotros gauchos esperamos que, em breve, essa expansão chegue aqui.



— A parceria com a Havanna faz parte da estratégia da Saraiva de expansão da operação de cafés dentro da rede, com o objetivo de ampliar a experiência dos clientes em nossas lojas, proporcionando ainda mais conforto. Além de encontrar um amplo portfólio de literatura nacional e estrangeira, games, música, filmes, periódicos, artigos de papelaria, itens de tecnologia e telefonia, acessórios e o LEV (o leitor de livros digitais da Saraiva), o público também poderá degustar um cardápio inteiro de produtos de cafeteria da Havanna em algumas de nossas unidades — diz Marcelo Ubríaco, vice-presidente da Saraiva.

— Essa iniciativa, além de incentivar o hábito da leitura é uma forma de proporcionar ao cliente um momento agradável para saborear as delícias Havanna. A empresa vem trabalhando para expandir seus negócios no Brasil e oferecer a melhor opção para os consumidores da marca de uma forma diversificada com maior comodidade — comenta a diretora da Havanna no Brasil, Renata Rouchou.