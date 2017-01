Meia do Atlético-PR mantido preso na Argentina sob suspeita de ter participado de assassinato com o pai

Que história...

Que confusão a do meia chileno-argentino Luciano Cabral, que o Atlético-PR trouxe em julho do ano passado, em empréstimo do Argentino Juniors.

O jogador, que pouco foi aproveitado até agora na equipe paranaense, até andou sendo sondado por clubes chilenos para arrumar o meio campo na Libertadores deste ano, mas agora, aparentemente, complicou bastante a vida dele.

Pois bem, o meia Luciano Cabral, 21 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira pela polícia argentina na cidade de General Alvear, província de Mendoza, de onde ele é natural. O pai dele, Juan Oscar, de 42 anos, e um menor de 17 anos já estavam presos segundo determinação do juiz Luis Ojeda.

Luciano Cabral se apresentou ao lado do advogado Gustavo Nedic para dar explicações sobre o assassinato de Johan Villegas, 27 anos, morto com golpes de pedra no último domingo, o primeiro dia do ano. O pai de Luciano havia se apresentado como o responsável pelo crime, inocentando o filho.

A suspeita da polícia é de que a briga de rua se originou por conta do acerto de uma dívida. Villegas era ex-presidiário e estava solto havia só um mês.

Luciano ficará detido em Mendoza até que se esclareça se participou do crime.

O contrato de empréstimo de Luciano Cabral vai até a metade de 2017, com direito de compra dos direitos.

Depende da Justiça argentina ele estar à disposição para o campeonato paranaense e a pré-Libertadores.

O crime chocou a pacata cidade de 28 mil habitantes, em Mendoza.

Que virada de ano...