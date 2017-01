Vídeo viraliza após mostrar filho de Pedro Grendene ganhando aposta em cassino de Punta del Este

Sorte grande

Um vídeo viralizou na internet e foi parar até na capa do argentino Clarín online, no La Nación e também em jornais uruguaios como o El País.

Em meio a amigos, de férias na praia uruguaia de Punta del Este, o presidente da Vulcabras/Azaleia, Pedro Grendene Bartelle Filho, ganha prêmio na roleta do cassino Conrad, um dos mais badalados da cidade turística.

Veja aqui o vídeo:

O Clarín chegou a divulgar que Grendene ganhou de US$ 1 milhão (algo como R$ 3,5 milhões). O empresário contestou esses números. Disse que o valor foi dividido com os amigos presentes no cassino e é de US$ 50 mil.

O empresário e seus amigos apostaram várias fichas em apenas um número, o 32, que acabou sendo o premiado. A comemoração do grupo foi intensa.

Grendene divulgou nota dizendo que estava em um ¿momento particular¿ e que o dinheiro foi dividido entre o grupo (não ficou claro, porém, se os US$ 50 mil são o total do prêmio ou a quantia que coube a cada um no grupo de amigos).

¿O vídeo se trata de um momento particular no Uruguai onde Pedro Bartelle e amigos ganham em torno de US$ 50 mil na roleta¿, diz a nota.