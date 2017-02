Cuba veta visto para presidente da OEA, ex-chanceler de Pepe Mujica

Tiro no pé

Opa! O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro, ex-chanceler do presidente Pepe Mujica, afirmou nesta quarta-feira que as autoridades de Cuba lhe negaram um visto para visita na qual receberia um prêmio de organização dissidente.

"Meu pedido de visto para o passaporte oficial da OEA foi negado pelo Consulado de Cuba em Washington", disse Almagro em carta à organizadora da premiação, Rosa María Payá, filha do dissidente Oswaldo Payá, morto em 2012.

É uma tremenda demonstração de truculência e falta de independência intelectual para entender o papel de cada um no tabuleiro político e diplomático.

Veja bem: Almagro tem se mostrado um homem desprendido de amarras políticas e, especialmente, ideológicas. É detestado pelos governistas na Venezuela, porque sempre criticou acidamente o regime bolivariano, defendendo a realização de um referendo revogatório que não dá margem a qualquer dúvida quanto a sua legitimidade. Por outro lado... é odiado pelos atuais detentores do poder no Brasil, porque apoiou a ex-presidente Dilma Rousseff e definiu o processo de impeachment como ilegítimo.

Enfim, um homem independente, que pesa suas ações pelo que considera correto. Um homem que foi ministro e é amigo e aliado de Mujica!

Cuba poderia ter dado um sinal importante de abertura e aceitação do bom debate. Pena. Falhou muito feio' e bem no momento em que está reatando as relações com os Estados Unidos e voltando a integrar a própria OEA.