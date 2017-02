Diplomacia brasileira se pauta pela discrição e pelas apostas comerciais

Tempos Serra

De forma discreta e até com alguns claros problemas de comunicação, o Itamaraty vai tateando e buscando se reaprumar no contexto internacional para recuperar algum protagonismo e retomar a visibilidade que andou se apagando de forma cada vez mais intensa. O agora ex-ministro das Relações Exteriores José Serra parecia preocupado com isso. Andou se aproveitando da reunião de chanceleres do G-20 em Bonn para, por exemplo, encontrar-se com o colega mexicano, Luis Videgaray. Tudo muito discreto, tudo no chamado "tiro certo". Claro que Serra apoiou estrategicamente o México nas suas atuais contendas com os Estados Unidos e procurou incentivar a aproximação da Aliança do Pacífico (bloco integrado por Chile, Colômbia, México e Peru) com o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). Isso para não falar nas gestões que andaram sendo feitas com a União Europeia (UE) por um acordo de livre comércio negociado já há duas décadas — a resistência vinha dos bolivarianos da Venezuela e da Argentina kirchnerista. A Venezuela está afastada do bloco, e a Argentina mudou de mando. Com a Rússia, os dados serão jogados na visita que Michel Temer fará a Moscou ainda em 2017. Em algum dia. Mas é só.

No mínimo o que vem ocorrendo é uma forte mudança no perfil do Itamaraty. Há, claramente, menos ações no terreno político e mais no comercial, menos busca de liderança explícita e mais trabalho discreto, tirando a política da agenda. E a discrição parece ser uma orientação superior, uma regra.

Diplomatas ouvidos pelo colunista nos últimos dias disseram que há dois elementos importantes nisso tudo: uma comunicação mais contida e a busca pela atuação mais eficiente no aspecto comercial, mais técnica, com menos alarde. Ora, talvez isso tenha se somado à dor nas costas de Serra para sobrecarregar um homem que entrou no primeiro escalão do governo Temer pensando em ser, quem sabe, até candidato nas eleições presidenciais de 2018.



Serra renunciou na quarta-feira à noite

Com os EUA de Donald Trump, também há contatos para negócios. Tudo discreto, tudo nos bastidores e mirando no longo prazo. Diz o professor de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV) Matias Spektor: Temer "pretende apresentar a Trump um cardápio de propostas de cooperação. Assunto prioritário é a negociação de um acordo, que se arrasta há 15 anos, para autorizar empresas americanas a contratarem serviços de lançamento de satélites na base militar de Alcântara, no Maranhão". Assunto prioritário e... altamente polêmico. A intenção é de que o negócio gere recursos para que um dia se retome o programa espacial brasileiro. Claro, as críticas da oposição de esquerda enveredam pela ideia de que há, ali, entreguismo puro. Politicamente, isso favoreceria um chanceler com pretensões políticas?

Sinais de Trump...

Nos últimos meses, houve alguma estranheza por conta dos contatos feitos pelo novo presidente americano, Donald Trump. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, teve de esclarecer, no último dia 21, que o presidente dos EUA ainda não conversou com Michel Temer por questão de "agenda".

Desde que tomou posse, em 20 de janeiro, o presidente americano já conversou com os presidentes da Argentina, Mauricio Macri; da Colômbia, Juan Manuel Santos; e do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, falou ao telefone com Temer na semana passada.

Spicer explicou que ainda haverá um telefonema entre Trump e Temer.

Esperemos...

...

Chamou a atenção, também, que Trump, na conversa de cinco minutos com Macri, o chamou de "liderança regional", convidou o presidente argentino a ir até Washington e enviou efusivamente abraços para seu pai, Franco Macri.

O telefone de Temer ainda não tocou.