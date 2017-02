Entenda por que a CNN está sendo expulsa da Venezuela e quais as suspeitas que recaem sobre o vice

Graves acusações

Você sabe por que os EUA impuseram sanções ao vice-presidente da Venezuela, o ultrachavista Tareck el-Aissami? Você sabe também por que a CNN foi banida do país? Vamos por partes, em cinco tópicos:

1) As sanções se deram porque o vice teria facilitado, protegido e monitorado carregamentos de drogas da Venezuela com destino a México e EUA quando era ministro do Interior (2008-2012) e governador de Aragua (2012-2017).

2) A punição à CNN ocorreu porque a emissora realizou investigação e a exibiu no dia 6 sob o nome de "Passaportes na Sombra", que mostra que diplomatas venezuelanos cobravam milhares de dólares para conceder ilegalmente a cidadãos do Oriente Médio o documento de viagem do país sul-americano. A denúncia partiu do ex-conselheiro da embaixada no Iraque Misael López, que serviu em Bagdá até julho de 2013. No país, pelo menos 21 pessoas com nomes árabes receberam passaportes válidos, incluindo um traficante de drogas.

3) E onde entra El-Aissami, o homem escolhido por Maduro para ser seu eventual substituto caso tenha de deixar a presidência (o vice, na Venezuela, é escolhido como um ministro qualquer)? A CNN exibiu dados dos serviços de inteligência dos EUA segundo os quais o atual vice autorizou a concessão de documentos a 173 pessoas do Oriente Médio entre 2008 e 2012.

4) Dentre os beneficiados, há suspeitos de vínculo com o grupo islâmico libanês Hizbullah. El-Aissami era na época ministro do Interior e expedia passaportes.

5) Maduro sustenta que a CNN "manipulou assunto interno", não deveria "meter seu nariz na Venezuela" e deveria "ficar bem longe, fora da Venezuela."

Então, tá.