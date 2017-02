Livro didático uruguaio utiliza os Smurfs para explicar o comunismo

Baita polêmica!

E esta, hein? Bah, vai dar muito pano pra manga!

Livro utilizado em escolas particulares uruguaias está provocando a maior polêmica no Uruguai ao utilizar a aldeia dos Smurfs para explicar o sistema comunista. O governo uruguaio debaterá o assunto na próxima terça-feira, mas o caso se tornou ainda mais sensível por, claro, envolver adolescentes. O livro, da editora Índice, é dedicado a alunos do sexto ano do ensino fundamental.

Diz o livro: na sociedade comunista, assim como na aldeia dos Smurfs, ¿ninguém passa fome¿ e ¿todos têm casas¿.

Xiii. E vai além na forte controvérsia que já está causando.

Na aldeia dos personagens azuis de desenho animado, ¿o poço de água é para uso coletivo, não é de ninguém e é de todos¿. E continua o livro: ¿Todos têm obrigações com a comunidade, por exemplo, se encarregam daquilo que sabem fazer. O Smurf cozinheiro cozinhará, o Smurf carpinteiro consertará o que quebrar, e assim cada um da comunidade oferece seu trabalho e recebe o trabalho dos demais. O comunismo poderia ser uma situação similar¿.

De acordo com a Administração Nacional de Educação Pública do Uruguai (Anep), o livro não faz parte dos textos de educação pública. Mas é sugerido na bibliografia de vários colégios particulares.