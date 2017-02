Presente da Odebrecht ao Peru, o "Cristo do Pacífico" gera polêmica

Com inspiração no Rio

Corrupção na América Latina é um tema que atinge até os monumentos mais sagrados. O chamado "Cristo do Pacífico" não é mais apenas uma estátua que lembra a do Corcovado, no Rio de Janeiro. Para muitos, é o símbolo de um escândalo de corrupção no Peru que atinge três presidentes. A obra custou mais de US$ 800 mil, o equivalente a R$ 2,5 milhões. Detalhe: o Cristo do Pacifico, bem parecido com o que existe no Rio, foi doado pela Odebrecht ao Peru, país onde a empresa admitiu ter pago US$ 29 milhões em subornos para ganhar obras públicas. A obra agora está sob investigação, e o presente sofre com isso.

- Os brasileiros viram que o Peru podia ser um lugar fácil de operar, onde os políticos poderiam ser facilmente atraídos - diz, para a agência AFP, Luis Benavente, diretor da consultoria de marketing político Vox Populi



Para alguns, trata-se de um monumento à corrupção.

O escândalo respinga em três ex-presidentes do país.

Um deles é Alejandro Toledo, procurado pela Justiça peruana sob a acusação de ter recebido propina da Odebrecht. Outro é Alan García, responsável pela obra.



A polícia brasileira concluiu ainda que Ollanta Humala teria recebido US$ 3 milhões da empreiteira. Ele e sua mulher têm restrições para deixar o país.



O atual presidente Pedro Pablo Kuczynski (conhecido também como PPK, as suas iniciais), que foi primeiro-ministro de Toledo, qualificou os casos como uma traição ao país. Só que ele próprio não está livre de suspeitas.



A corrupção envolvendo a Odebrecht agita a política do Peru, que já tem um presidente preso, Alberto Fujimori, por corrupção e outros crimes.

Entenda mais sobre o monumento:

Mede 37 metros e emula o Cristo Redentor do Corcovado, no Rio. "É um Cristo similar ao do Corcovado, que foi chamado Cristo do Pacífico. Reuni um grupo de amigos e empresas e também coloquei minhas economias, porque quero que seja uma figura que abençoe o Peru", declarou comovido em 2011 o então presidente Alan García (2006-2011) pouco antes do fim de seu mandato. O Cristo demandou um investimento de mais de US$ 800 mil e foi financiado majoritariamente pela Odebrecht. García doou US$ 30 de seus recursos. Naquela época, a construtora brasileira se preparava para inaugurar a Linha 1 do Metrô de Lima, uma obra pela qual, hoje se sabe, pagou US$ 7 milhões em subornos para ganhar a licitação. "Odebrecht, fora do país", "Alan Culpado", são alguns cartazes presos na base da estátua branca. Ao lado ainda está instalado o altar de cimento onde o arcebispo de Lima, Juan Luis Cipriani, a inaugurou.

Localizado no alto de uma colina e pouco visitado, salvo na Semana Santa, o monumento não exibe nenhuma placa que aponte que foi uma doação da Odebrecht, empresa no centro de um escândalo de corrupção que envolve o Brasil e a maior parte dos demais países da América Latina. Alguns chamam a estátua de "Cristo do Roubado" e a classificam como um monumento à corrupção. Nas redes sociais, muitos usuários pediram que seja derrubado, embora se trate de uma opção pouco provável neste país de forte tradição católica. "Já que o Cristo foi doado pela Odebrecht, é inaceitável que esta figura esteja ali, continue ali e não se diga nada do assunto. Ainda que não se decida tirar o Cristo, é preciso gerar uma reflexão sobre este assunto", diz o diretor da ONG Proética, Walter Albán. A construtora Odebrecht admite que pagou no Peru US$ 29 milhões para ganhar contratos entre 2005-2014, período que compreende os governos de Alejandro Toledo, García e de Ollanta Humala.