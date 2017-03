Diretor de polícia uruguaio diz que narcotráfico não arrefeceu com a liberação da maconha no país

Dados oficiais

Este colunista pôs no Twitter a informação de que o governo uruguaio diz não haver diminuição no tráfico apesar de a maconha ter sido legalizada em 2013. Houve algumas reações. Teve gente dizendo que eu estava opinando — ora, claro que não. Eu só estava dando uma informação, e não faço isso só quando concordo ou gosto. Meu critério é muito mais jornalístico.

Pois bem, também teve quem me perguntasse de onde saiu a informação.

Foi assim, ó: o diretor nacional de Polícia do Uruguai, Mario Layera, disse que a legalização da maconha, aprovada em 2013, não implicou diretamente na queda do tráfico desta droga e que o narcotráfico aumentou o número de assassinatos. Foi dele que partiu a informação, para a rádio El Espectador. Estas foram as palavras de Layera, referindo-se à vigência da lei:

— No ano passado, tivemos os níveis históricos mais altos de confisco no país proveniente de outra região. Por isso, entendemos que o tráfico para o Uruguai não se ressentiu de maneira notável.

Leia mais colunas de Léo Gerchmann



Em dezembro, a Brigada de Narcóticos indicou que a droga mais confiscada em 2016 foi a maconha, chegando a 4,305 toneladas até 18 de dezembro, sendo que em 2015 havia sido de 2,52 toneladas.

Layera também sustentou que, pelo tráfico de drogas constatado nos últimos tempos, houve um aumento ¿dos níveis de crimes e homicídios¿.

— O aumento da taxa criminal, que medimos de 2005 em diante, foi crescendo com base nos fenômenos de oferta e consumo de drogas — disse ele.

Nos últimos anos a polícia verificou o aumento de assassinatos, principalmente de homens jovens, que em muitos casos se tratavam de ajustes de contas entre pessoas ligadas ao tráfico.

Layera também falou que há autoridades ameaçadas por conta das novas estratégias e medidas aplicadas para combater o crime organizado.

— Várias autoridades do Ministério do Interior foram ameaçadas além de juízes, procuradores e algumas personalidades dos Direitos Humanos — completou.

Em tempo: é importante esclarecer que a badalada regulamentação da produção e da venda estatais, pelas quais o ex-presidente José Pepe Mujica pretendia tirar a maconha dos traficantes, ainda se arrasta. O atual governo, apesar de ser da mesma Frente Ampla, tem discordâncias em relação às propostas de Mujica.