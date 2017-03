Mercosul unifica discurso para acordo com a União Europeia

Bloco em transição

A reunião de chanceleres do Mercosul em Buenos Aires, que marcou a estreia do brasileiro Aloysio Nunes Ferreira, buscou o estabelecimento de uma "posição bem definida" para alcançar "o mais rápido possível" um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE). Esse foi o tema principal dos diálogos travados no Palacio San Martín. Outros foram a situação da Venezuela (que está suspensa do bloco) e a aproximação com a Aliança do Pacífico (formada por México, Chile, Colômbia e Peru), no momento em que o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, impõe um protecionismo que tende a levar os mexicanos a buscarem novos parceiros comerciais como alternativa.



Estavam presentes, além de Aloysio, a anfitriã argentina Susana Malcorra e os colegas uruguaio e paraguaio, Eladio Loizaga e Rodolfo Nin Novoa.

– É um momento em que a União Europeia mostra enorme interesse em que isso ocorra – comentou a chanceler argentina – Susana Malcorra, que completou, dizendo haver "uma oportunidade que não se pode desperdiçar:

– É fundamental que os chanceleres entrem em um acordo exatamente sobre como conduzimos nossas prioridades, qual será a forma dessas negociações, que tenhamos uma posição bem definida e com uma visão estratégica que tenha como objetivo alcançar o antes possível o acordo com a UE.

O acordo está sendo definido como parto de "livre comércio birregional".

Os chanceleres foram unânimes em dizer que as negociações com os europeus estão avançando e que elas são mais políticas do que técnicas. O importante é que os governos dos países queiram.

– O Mercosul está em uma etapa de relançamento – definiu Nin Novoa.

Antes da reunião de chanceleres, houve um encontro bilateral entre Malcorra e Aloysio. Ambos se limitaram a falar sobre a derrubada de barreiras alfandegárias. Nenhum outro assunto entrou na pauta da conversa.