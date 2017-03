Na Argentina, condenado a 4 meses por furtar cones de chocolate...

Cada uma...

Cada uma... um sujeito foi preso na Argentina quando tentava furtar 14 cones de chocolate com doce de leite - um deleite da culinária local.

O episódio ocorreu em 9 de novembro, no bairro portenho de Monserrat.

Pois não é que o cara foi condenado a quatro meses de prisão?!

Leia ccolunas de Léo Gerchmann sobre América Latina



Menos mal que Alberto Milessi, 26 anos, está preso desde que tentou o furto,. Será libertado logo logo. Mas, pô, quatro meses por isso?

Lembrei-me imediatamente do belo texto escrito pelo amigo Nilson Souza na Zero Hora desta quarta-feira de cinzas, sobre a manicure e as fraldas.