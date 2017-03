Teria a Odebrecht pago "mesada" para as Farc em troca de segurança?

"Custo operacional"

Fiquei na dúvida: rolou ou não rolou propina? Tudo indica que...

Diz a revista Veja que a Odebrecht teria remunerado por duas décadas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em troca de conseguir a garantia de segurança em territórios dominados pelos guerrilheiros e, assim, realizar suas obras, entre as quais se encontra a Ruta del Sol, rodovia que liga o centro da Colômbia a cidades do Caribe. Só que aí veio um comunicado da própria construtora, a maior do Brasil e envolvida em suposta corrupção América Latina afora: "A Odebrecht desmente e confirma que a afirmação de reportagem da revista Veja, segundo a qual a empresa haveria realizado pagamentos a um grupo guerrilheiro colombiano é uma especulação".

Opa, especulação?! O desmentido deixa o colunista bem encasquetado.

Se é especulação, tem chance de ser verdade...

As entregas de dinheiro teriam começado nos anos 1990 e oscilavam entre US$ 50 mil e US$ 100 mil dólares (R$ 155 mil e R$ 311 mil) ao mês.

Leia mais colunas de Léo Gerchmann

Colunas sobre a Odebrecht na América Latina

Como os diversos países latino-americanos têm reagido aos casos?

As fontes citadas pela revista fazem referência a confissões de dois ex-executivos da construtora à Procuradoria-Geral da República e a ¿três advogados que conhecem as operações internacionais da empresa¿.

A empresa chama o pagamento de custo operacional.

A guerrilha chama o pagamento de imposto.

Não chega a ser uma novidade. No ano passado, a Justiça colombiana tinha processos abertos contra 57 empresas por pagamentos com essas características, que agora seriam de competência do Tribunal Especial para a Paz — as Farc estão concluindo um acordo de paz com o governo colombiano.

A contribuição teria começado quando guerrilheiros das Farc sequestraram dois diretores da Odebrecht nos anos 1990. A empresa então decidiu recorrer à entrega de dinheiro em troca da ¿permissão¿ para operar tranquila.