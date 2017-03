Uruguai interrompe concessões de residências em razão da alta procura

Altíssima procura

Se você planeja conseguir residência permanente no Uruguai, vai aqui a dica: em comunicado de fevereiro, a chancelaria do país disse não haver vagas para o procedimento até janeiro de 2018, nem mesmo para cidadãos do Mercosul. Ou seja, a situação ficou complicada para quem tinha interesse em se mudar para o país que fica aqui bem ao lado e tanto agrada especialmente a nós, gaúchos.

Os números que provocam essa restrição são impressionantes: a quantidade de residências concedidas pelo governo uruguaio passou de 613 em 2014 para 6.919, em 2015, e 8.098 em 2016. Apenas em janeiro de 2017, foram 305. Claro, isso fez com que as autoridades locais dessem um basta nas concessões.



Quem fez o alerta foi a colega Sylvia Colombo, do jornal Folha de S. Paulo.



Uma exceção de fundo humanitário se dá em relação a pedidos de asilo político a refugiados de países em guerra ou grave situação humanitária.

Entre os que conseguiram a residência permanente no ano passado, 42% são argentinos, 18%, brasileiros, 13%, venezuelanos e 8%, peruanos.

Entidades de direitos humanos questionam as reais motivações do governo. Dizem suspeitar de que na verdade o que está por trás a intenção de evitar imigrantes oriundos de República Dominicana, Haiti e Cuba.

Obs: sempre é interessante lembrar que a legislação sobre a liberação da venda e produção estatais da maconha prevê a prerrogativa a quem tem residência permanente, mesmo sendo estrangeiro. Seria esse também um motivo?