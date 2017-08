Dicionário do funk: da "sarrada no ar" ao "quadradinho", entenda os termos

Vai embrazando

Assim como nas músicas do MC Livinho, que faz dois shows em Porto Alegre neste sábado, hits de outros funkeiros colocam gírias novas na boca de todo o Brasil.

EMBRAZAR - seria algo como "ficar no grau" ou, na prática, "se embebedar" (de preferência depois de abrir a geladeira e pegar a ca-tu-a-ba).

SARRADA NO AR - pode significar "fazer festa" ou "fazer sexo", depende do momento. A sarrada no ar é um passo que ficou famoso com a música Passinho do Romano, do MC Crash, e consiste em trazer as duas mãos em direção à região genital enquanto pula.

QUADRADINHO - Outro passo, este popularizado pela Anitta. Consiste, basicamente, em fazer um quadrado com o quadril. Se for feito de perna para o alto, transforma-se em um quadradinho de oito.



