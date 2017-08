Luciano Potter: se você simpatiza (ou não) com força, tiro e agressividade, vá ver "Dunkirk"

Cinema

Saia de casa agora. Isso. Largue esse smartphone.

Vá ao cinema assistir a Dunkirk.

O novo de Cristopher Nolan (quando alguém cita "o filme do diretor tal" é porque tá querendo se mostrar inteligentão) é um retrato dos mais fiéis sobre os horrores da guerra – seja em terra, no mar ou no céu.

É bom para "vagabundo" ver que guerra é a pior coisa que o ser humano inventou. No filme (vá ver em iMax), cenas espetaculares que ilustram para o "ignorante" o quão patética é uma vida em um conflito bélico.

Se você simpatiza (ou não) com força, tiro e agressividade, vá ver Dunkirk. A violência ali é quase real – e extremamente brutal. Abaixo, frases de dois desatinados atuais que precisam ver Dunkirk:



Donald Trump: "Eles (Coreia do Norte) enfrentarão fogo e fúria como o mundo nunca viu"

Nicolas Maduro: "Há uma semana os vencemos com votos e hoje tivemos que vencer o terrorismo com balas"