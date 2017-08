Show do Massacration terá participação de Fredi Chernobyl, da Comunidade Nin-Jitsu

Metal Nin-Jitsu

O eterno Fredi "Chernobyl" Endres, guitarrista da Comunidade Nin-Jitsu, vai ser uma das atrações do show do Massacration – a banda meio-metal-meio-piada do Hermes e Renato – em Porto Alegre neste sábado.

A primeira e única vez que isso aconteceu foi no Planeta Atlântida de 2005.

– Não tenho nenhum registro. Não existia rede social nem Iphone naquela época – ri o guitar hero, que acaba de lançar Vem por Cima, clipe da nova música da CNJ com o MC Dino.

No show, Chernobyl deve tocar três músicas, atente para os títulos: Metal Massacre Attack, Metal MILF (procure o significado no Google) e Metal Bucetation.



Massacration

Opinião (R. José do Patrocínio, 834)

Sábado, às 20h

Ingressos entre R$ 70 a R$ 130, no quarto lote, à venda pelo site blueticket.com.br e nas lojas Youcom e Multisom autorizadas.



