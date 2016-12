O impeachment

Ninguém menos PT do que o Joaquim Barbosa disse em entrevista para a Folha de S.Paulo que o impeachment de Dilma Rousseff foi uma encenação. Barbosa já não estava no Supremo Tribunal Federal durante o processo do impeachment, mas, como ex-ministro do STF, pode falar com autoridade sobre o que acontecia nos bastidores. E ele diz que o impeachment foi como um véu para tapar interesses espúrios e manobras políticas. Não quis entrar na discussão semântica sobre se foi golpe ou não foi golpe, mas o que ele descreve tem cara de golpe, penteado de golpe e jeito de golpe. Como escreveu o Shakespeare, que importância tem um nome? Uma porcaria com qualquer outro nome cheiraria o mesmo.

*

Se foi encenação, tratemo-la, como diria o Temer, como teatro. Não faltaram vilões na trama, começando com o Eduardo Cunha, que pôs em movimento o processo que culminaria meses depois com o afastamento da presidente e movia-se em cena como um conspirador florentino. Tivemos a cena apoteótica dos deputados votando pelo prosseguimento do processo, talvez o mais desconcertante espetáculo de mediocridade política na nossa história.

– Pelo Brasil, pela família e pela nossa cachorrinha Frufru, voto "sim"!

Não sei se as estatísticas mostram isso, mas depois da exposição dos deputados àquele ridículo deve ter aumentado o número de emigrantes deixando o país, envergonhados.

*

Tivemos o enfático Miguel Reale Júnior e a superenfática Janaína Paschoal fazendo a acusação à presidente com competência, mas não menos competência do que Cardozo e outros em sua defesa. Uma das observações feitas por Barbosa na sua entrevista é a do absoluto descaso pelos argumentos, perfeitamente cabíveis, da defesa. As principais causas que justificariam o impeachment não foram provadas, o que não influiu no resultado da votação, já conhecida, segundo Barbosa, muito antes.

*

E entra em cena Michel Temer. Seu papel na peça, baseado no seu tipo físico, deveria ser de mordomo, mas ele entra como principal beneficiário da trama sinistra. Numa carta escrita a Dilma quando esta ainda era presidente, Temer se queixava de ser um vice decorativo. Nunca se viu uma carreira política tão fulminante: de decoração a presidente em poucas semanas.

*

No fim da nossa peça, a cachorrinha Frufru passa correndo pelo palco, para delícia da plateia.

Leia mais colunas de Luis Fernando Verissimo