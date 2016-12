Grêmio precisará da ajuda de investidores para se reforçar

Luís Henrique Benfica

O Grêmio vai precisar de investidores se quiser se reforçar bem para a Libertadores. É a leitura óbvia a ser feita diante do discurso de dificuldade financeira empregado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior.



Nomes caros, só se alguém for vendido. Algo como despir um santo para vestir outro. Se vender Luan, a direção encontrará no mercado outro atacante tão qualificado quanto ele? Duvido.

No caso de Walace, a reposição poderá ser mais fácil.



Daí a lembrança dos investidores. Só que eles se afastaram diante da nova legislação da Fifa, que não quer ver jogadores vinculados a pessoas físicas.



A solução seria pedir um adiantamento e definir a forma de pagamento, sem incluir o repasse do percentual de jogadores. Foi assim com Bolaños.



Sem saída, o clube opta por trazer reforços sob empréstimo. O que indica contratações sem maior impacto. Será preciso escolher com lupa para não trazer o jogador errado.