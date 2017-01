Aposta em Jael é uma retomada das velhas raízes do Grêmio

Luís Henrique Benfica

O Grêmio adora um centroavante grandalhão.

Ainda que a fórmula vencedora na Copa do Brasil tenha sido a dos atacantes móveis, que enganam os marcadores com negaças de corpo e surgem nos espaços mais inesperados, o clube ainda sonha com o jogador mais estático, que vá para o corpo a corpo com os zagueiros.



Herança dos tempos vencedores de Jardel.



A aposta em Jael se encaixa nessa linha de raciocínio. O reforço a caminho da Arena tem 1m86cm e é bem mais corpulento do que Luan, Pedro Rocha e Everton, as atuais alternativas de ataque.



Seu auge foi no Bahia, entre 2010 e 2011. Parte desse período o clube baiano teve Renato Portaluppi como treinador.



A direção deixa claro que busca uma alternativa ao atual modelo tático da equipe. Jael entrará em campo quando todas as fórmulas de fazer gol tiverem sido esgotadas.



Se for o sonhado fazedor de gols, logo irá virar titular.