Caso Geromel é o mais duro desafio a Romildo Bolzan

Luís Henrique Benfica

O Grêmio não pode ficar refém de Geromel.



Há um contrato assinado até dezembro de 2019 e o clube, até prova em contrário, tem feito o que lhe cabe no acordo, que é pagar os salários em dia.

Fosse de outra forma, haveria motivos para que o jogador pretendesse discutir o vínculo ou até mesmo rompê-lo.



Para que não se crie um mal-estar, talvez se avance para uma solução intermediária, como um reajuste salarial, ainda que já seja alto o ganho do zagueiro.



Não se sabe, contudo, como isso refletiria junto ao restante do grupo.



Romildo Bolzan Júnior precisará encaminhar um acordo pacífico, que não comprometa as finanças do clube e nem provoque o inconformismo de Geromel.



Um duro desafio.