Grêmio e a difícil tarefa de encontrar um fazedor de gols

Luís Henrique Benfica

Por motivos diferentes, o Grêmio deixou escapar dois negócios para 2017.

No casode Kayke, teve mais sorte do que juízo no momento em que o empresário exigiu valores acima do inicialmente acordados. Não creio que o ex-centroavante pudesse acrescentar muito ao time.

Quanto ao uruguaio Hernández, o clube agiu bem ao investigar a cirurgia e impor exame mais detalhado. Com isso, evitou a reedição do caso do também uruguaio Cristian "Cebolla" Rodríguez, que chegou sem condições de jogo.



O que pode ter faltado ao Grêmio no caso de Hernández é uma investigação maior sobre a vida pregressa do jogador.

Odorico Roman e Saul Berdichevski, dirigentes abnegados, talvez necessitem de um auxiliar para vasculhar o mercado e cercar-se de todas as informações antes de abrirem uma negociação.

Os grandes clubes têm utilizado essa figura, cuja tarefa é minimizar a margem de erro nos negócios.

Agora, será preciso descobrir um novo fazedor de gols.