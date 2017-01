Lentidão das contratações angustia torcedores da dupla Gre-Nal

Luís Henrique Benfica

O mercado não se move com a velocidade esperada pelos torcedores da dupla Gre-Nal.

Sem o poder aquisitivo de um Palmeiras, nossos dois clubes barganham o melhor preço ou apostam em empréstimos para reforçar as equipes.

Outra alternativa é tentar contratar jogadores sem vínculo, que venham somente pelo salário. Mas é preciso olhar com lupa para descobrir alguém nessas condições que, de fato, represente um acréscimo técnico.



Os dias passam, surgem concorrentes e negócios que parecem fechados dão para trás, para desânimo dos torcedores.



Pentacampeão da Copa do Brasil, o Grêmio tem um grupo pronto, necessitado somente de pequenos acréscimos.



O sonho do atacante consagrado, que entre de cara na equipe, dificilmente se tornará realidade. Será preciso torcer para que o mercado não vire seus olhos para Luan.



Muito mais preocupante é a situação do Inter. Rebaixado, precisará ser cirúrgico para descobrir as peças que o tornem um time confiável. D'Alessandro é pouco para preencher o vazio do torcedor.