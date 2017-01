O espinhoso caminho de Zago

Luís Henrique Benfica

O Inter de 2017 ainda não aprendeu a fazer gols.



Pelo menos na quantidade suficiente para vencer uma partida.



A derrota por 2 a 1 para o Tubarão, em jogo-treino com inúmeras alterações, fortaleceu a necessidade de se descobrir no mercado um atacante eficaz.



Das alternativas testadas em Viamão, salvou-se apenas Aylon, usado no terceiro time.



Muito pouco para um clube que abre o ano pressionado a subir de divisão.



Antônio Carlos Zago já deve ter percebido que não terá um único dia de tranquilidade.

- Devagar vamos dando uma cara ao time. O torcedor está magoado com tudo o que aconteceu no ano passado - diz o treinador, convencido de que uma vitória na estreia, contra o Veranópolis, vai aliviar o ambiente.