Sai o Imortal Tricolor e entra em cena o Rei de Copas

Depois de 15 anos, o Grêmio voltou a sentir o gosto de uma conquista importante e agora quer mais.



Em 2017, o clube sonha com novas taças para justificar o título de Rei de Copas, pelo qual passou a se autodenominar em dezembro.



O projeto é ambicioso. É cria do marketing, capitaneado por Beto Carvalho, mas passa, necessariamente, pelo êxito dentro de campo.



O sonho é substituir a expressão Imortal Tricolor, que nasceu com Lupicínio Rodrigues ao criar o hino do clube, na década de 1950, por Rei de Copas.



Ou, pelo menos, tornar o novo slogan tão marcante quanto o outro.

A expressão, claro, só ficará gravada na mente do torcedor se mais e mais taças entrarem no Memorial.



Assim, a próxima Copa a entrar na mira é a Libertadores.

Uma forte campanha de marketing será lançada nos próximos dias, chamando o torcedor a se associar e ser uma peça importante no projeto Rei de Copas.