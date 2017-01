Vale a pena investir em Gabriel Fernández

Luís Henrique Benfica



A insistência na contratação de Gabriel Fernández sugere que o Grêmio tenha feito uma detalhada investigação sobre as virtudes do atacante uruguaio.



O clube aceitou as condições impostas pelo Racing-URU para negociar 70% dos direitos e tudo indica que a conclusão do negócio seja para breve.



Jovem, Fernández precisará de um período de adaptação ao futebol brasileiro. Como o ataque está montado com Luan e Pedro Rocha e Bolaños e Kayke são luxuosas alternativas no banco de reservas, o uruguaio terá tempo para se enquadrar aos padrões de preparação física e conceitos técnicos aplicados por Renato Portaluppi.



Pior seria chegar e virar solução no dia seguinte. Aí, talvez sucumbisse à pressão. Nesses moldes, a tendência é dar certo.